イースター航空は、「新春初売りセール」を、1月13日午前10時から19日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は、大阪/関西・徳島〜ソウル/仁川線が1,900円、東京/成田〜ソウル/仁川線が3,500円、福岡〜ソウル/仁川線と熊本〜釜山線が3,900円、札幌/千歳〜ソウル/仁川線が4,000円、沖縄/那覇〜ソウル/仁川線と沖縄/那覇〜釜山線が5,000円。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。搭乗期間は1月13日から3月29日まで。ウェブサイト