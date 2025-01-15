ハリー・ウィンストン(HARRY WINSTON)のハイジュエリーウォッチ「アルティメイト・エメラルド・シグネチャー(Ultimate Emerald Signature)」から、新作モデルが登場。ハリー・ウィンストン直営サロンにて限定発売される。“究極”のハイジュエリーウォッチに新色ピンク「アルティメイト・エメラルド・シグネチャー」は、ハリー・ウィンストンのウォッチコレクションの中でもひと際ラグジュアリーなウィメンズ腕時計。“キング・オ