気象予報会社「ウェザーニューズ」は、花粉シーズンを間近に控え、きょう今年のスギ花粉の飛散予想を発表した。（スギ・ヒノキ・北海道はシラカバ） それによると、今シーズンは東日本と北日本で飛散開始が平年よりやや早まる見込み。西日本では概ね平年並み。 1月下旬に静岡県でスギ花粉の飛散がはじまり、2月上旬には九州や中国・四国の一部、東海、関東でも飛散がはじまる予想。 本格的な飛散はスギ