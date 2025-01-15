箱根登山鉄道（資料写真）１５日午前１０時２０分ごろ、箱根町の箱根登山電車入生田─箱根湯本間で、線路脇の木が倒れているのを運転手が発見した。この電車は通過したが、後続電車の運転は見合わせとなった。小田急箱根によると、倒木は強風が原因とみられ、けが人はなかった。同電車は、小田原─箱根湯本間の上下線で一時運転を見合わせた。