片瀬那奈（43）が15日、23年5月9日以来、1年8カ月ぶりにインスタグラムを更新。前日14日にABEMAでスタートした新番組「愛のハイエナseason3」（午後11時）に出演したことを報告した。片瀬は「お久しぶりです！昨日Abemaオリジナル番組シリーズ最新作『愛のハイエナseason3』にゲスト出演させていただきました初回に相応しい今後がめちゃくちゃ楽しみなシリーズが始まったので是非ご覧ください♪#愛のハイエナ」とつづっ