今日15日(水)、関東地方では気温が上がり、東京都心では今年初めて15℃以上となり、3月下旬並みの暖かさとなっています。ただ、暖かさは一時的で、夜は気温が急降下。10℃を下回るでしょう。明日16日(木)の朝は氷が張るほどの冷え込みとなり、日中も10℃に届かず、真冬の寒さになりそうです。東京都心で今年初の15℃以上夕方以降は気温急降下今日15日(水)は冬型の気圧配置となり、日本海側から寒気が流れ込んでいます。ただ、関