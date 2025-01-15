【狼と香辛料 ホロ バレンタインVer.】 9月 発売予定 価格：25,300円 Hobby sakuraは、1/7スケールフィギュア「狼と香辛料 ホロ バレンタインVer.」を9月に発売する。価格は25,300円。 本製品は「狼と香辛料」に登場する「ホロ」をバレンタインをモチーフとしたデザインで立体化したもの。フィギュア本体に加えソファ、ギフトボックス、「ロ