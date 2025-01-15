福岡県北九州市で中学生の男女が殺傷された事件で、逮捕された男が「事件前、被害者2人と目が合った」という趣旨の供述をしたことがわかりました。先月、北九州市小倉南区のファストフード店で中学3年生の男女2人が殺傷された事件では、平原政徳容疑者（43）が女子生徒に対する殺人の疑いで再逮捕されています。平原容疑者は容疑を否認していますが、捜査関係者への取材で平原容疑者は、「事件前、被害者2人と目が合った」という趣