「殲-20」は中国が独自開発した第5世代制空戦闘機で、高いステルス性能、高い状況認識能力、高い機動性を備える。2025年1月11日は「殲-20」戦闘機の初飛行14周年にあたる。14年前の2011年1月11日、中国初の第5世代戦闘機「殲-20」の技術実証機が初飛行に成功した。この初飛行以来、「殲-20」は登場するたびに大きな注目を集めてきた。中央テレビニュースが伝えた。2011年1月11日、中国が独自開発した新世代ステルス戦闘機「殲-20」