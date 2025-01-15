2025年1月15日、韓国・MBC NEWSによると、高官犯罪捜査庁（高捜庁）に身柄を拘束された尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が「残念ながら、この国の法は完全に崩れた」との立場を示した。尹大統領は15日午前10時30分ごろ、高捜庁と警察で作る合同捜査本部により、「非常戒厳」の宣布をめぐる内乱容疑で身柄を拘束された。尹大統領はそれに先立ち対国民メッセージを発表し、「捜査権のない機関に令状が発付され、また審査権のない裁