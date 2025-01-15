阪急阪神ホールディングス（HD）は14日、2023年に宝塚歌劇団の女性団員（当時25歳）が亡くなった問題を受け、同歌劇団を7月にも株式会社化すると発表した。櫻坂46小池美波が卒業発表「少し離れた場所から見守りたい」同歌劇団は、子会社の阪急電鉄がステージ事業を手がける一部門として運営されていたが、今年7月をめどに阪急電鉄が100％出資する「株式会社」として法人化するという。取締役の過半数を社外出身者とし、「透明性が