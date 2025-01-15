元HiHi Jetsの高橋優斗が代表取締役社長CEOを務めるYX factoryによる横浜発ギフトスイーツ「横浜バニラ」ブランドの第1弾商品が「塩バニラフィナンシェ」であることが発表され、2月中に横浜エリアでの発売開始を予定していることが明らかになった。【写真】高橋優斗「ここまで来るのに、超スピードで走ってきました」発表時のXポスト■「断言します。圧倒的にうまいです」今回発売が決まった「塩バニラフィナンシェ」は、横