「やっぱりカッコイイ、パリの街がよく似合う」俳優の沢村一樹＝鹿児島市出身＝が自身のインスタグラムを更新。映画を撮ったパリでのオフショットを公開した。木村拓哉主演で現在公開中の映画「グランメゾン・パリ」に出演した沢村は、パリの街角に立つ、まさに映画のようなシーンをアップ。「?尾花を待つ京野。?お昼の空き時間を満喫するワタシ。?せっかくのパリなので記念撮影するワタシ(テギョンもチラッといます)。明日の