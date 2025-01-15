キングカズこと三浦知良（57）の次男で格闘家の三浦孝太（22）が15日、自身のインスタグラムを更新。父・知良、母・三浦りさ子（56）、兄で俳優・三浦りょう太（27）との“LA家族旅行4ショット”を公開。ロサンゼルスの大規模山火事についての思いもつづった。【写真】夕焼けもあいまってかっこよすぎる”絵になる家族”…三浦孝太、“LA家族旅行4ショット”公開孝太は英語で「ロサンゼルスの大規模山火事については帰国後に知