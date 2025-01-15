【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ機構は１４日、全３０球団の春季キャンプ日程を発表した。日本での開幕戦に臨むドジャースは、２月１１日にバッテリー組が初日を迎え、２季ぶりに投打の二刀流でプレーする大谷、２季目の山本が始動する。ドジャースと開幕戦で対戦するカブスは、今永らバッテリー組が全球団のトップを切って９日に、鈴木ら野手組は１４日にキャンプイン。ダルビッシュ、松井が所属するパドレスは１２日に