２０１８、２０年度のＪＲＡ年度代表馬に輝いたアーモンドアイの初子で、デビュー３戦目となる１月１８日の３歳未勝利（中山・芝２０００メートル）で初勝利を狙うアロンズロッド（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が１月１５日、美浦・Ｗコースで上々の動きを見せた。日経新春杯に出走するサリエラ（６歳オープン）を追走する形からスタートし、タイムは６ハロン８３秒９―１１秒７。馬なりで併入に持ち込み、格上