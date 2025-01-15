◆第７２回日経新春杯・Ｇ２（１月１９日、中京競馬場・芝２２００メートル）＝１月１５日、栗東トレセン初のＧ１挑戦だったエリザベス女王杯で３着に健闘したホールネス（牝５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロペデヴェガ）は、小牧加矢太騎手（レースは坂井瑠星騎手）が騎乗し、芝コースを単走。初重賞制覇に向け、軽快な走りを披露した。「絶好調」と藤原調教師も笑った。牝馬ながら前走時５３６キロの雄大な馬体。年明け５歳を