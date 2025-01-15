◆第６５回京成杯・Ｇ３（１月１９日、中山・芝２０００メートル）追い切り＝１月１５日、栗東トレセンパーティハーン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ウートンバセット）は坂路で５４秒１―１２秒２でまとめた。体を大きく見せており、体調は良さそう。友道調教師は「単走でやりました。まだ体が緩いけど、動けるようになってきたと思います」と納得の表情だ。加速ラップの決着だった新馬戦では切れ味の差で首差の２着に敗れ