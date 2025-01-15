藤本敏史さん、川栄李奈さん、本田望結さんが、「私らしくヨーグルト新発見」プロジェクト発表会に出席しました。【写真を見る】【藤本敏史】こう見えて美容男子！「今年そろそろパートナーなんかを探したい」久々のイベント登場に藤本さんは入りからハイテンションで登場すると、川栄さん、本田さんから“裏でさっきまで静かだったのに、そこ（舞台袖）から急にスイッチが入ったみたい”と言われ、“裏の事は言わなくてもいいんじ