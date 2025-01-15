【「ジョージア」×「名探偵コナン」コラボデザイン缶】 1月27日 発売 コカ･コーラシステムは、コーヒーブランド「ジョージア」において、TVアニメ「名探偵コナン」とのコラボデザイン缶10製品全9種の販売を1月27日より数量限定で全国にて開始する。なお、コラボデザイン缶はなくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗もある。 あわせて「ジョ&#