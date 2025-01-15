羽後町杉宮地区の民家の防犯カメラが15日未明にとらえたクマの映像が秋田放送によせられました。動画を投稿した男性によりますと、15日午前2時35分ごろ、羽後町杉宮の自宅に設置した防犯カメラが風除室前を横切るクマの姿をとらえたということです。自宅近辺でのクマの目撃は初めてで、ここから200メートルほどのところには三輪小学校があり、男性は近隣への注意を呼びかけています。午前5時半ごろには、この地点から2キロほ