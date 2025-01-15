ＦＰパートナーが大幅高で１０連騰。１４日の取引終了後、２４年１１月期の単体決算発表にあわせ、２５年１１月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１３．０％増の４０２億３２００万円、経常利益は同１１．９％増の６１億４５００万円、最終利益は同３．６％増の４０億４１００万円を見込む。２期ぶりに最高益を更新する計画を示したほか、累進配当の導入を打ち出したうえで、年間配当予想は前期比２円増