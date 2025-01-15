フジマックが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、２４年１２月期の連結業績予想について、売上高を４００億円から４５４億円（前の期比１８．０％増）へ、営業利益を２９億円から３０億円（同４５．４％増）へ、純利益を２０億円から２１億５０００万円（同２８．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１５円から２５円（年４０円）へ引き上げたことが好感されている。 取引先である外食産業、宿泊施設、レジ