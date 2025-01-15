ＳＨＩＦＴは急反発。１４日取引終了後に発表した９～１１月期連結決算は売上高が前年同期比２０．３％増の３０１億７４００万円、営業利益が同９４．０％増の３５億１７００万円だった。稼働率の向上などにより、ソフトウェアテスト関連サービスが好調だった。また、ＥＲＰ領域の拡大やＭ＆Ａによるグループ会社の増加でソフトウェア開発関連サービスも大きく伸びた。これを好感した買いが入っている。