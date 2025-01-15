劇場版『トリリオンゲーム』（2月14日公開）の完成披露試写会が1月14日、東京・TOKYO DOME CITY HALLにて開催。 【画像】劇場版『トリリオンゲーム』豪華キャスト陣の集合ショット／目黒蓮と佐野勇斗の仲良し2ショット／【動画】豪華キャスト陣からメッセージ 映画の公式SNSで豪華キャスト陣の集合ショットや目黒蓮（Snow Man）と佐野勇斗（M!LK）の仲良しショットなどが公開された。 ■劇場版『トリリオンゲ