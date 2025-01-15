殺傷能力のあるペンシル型拳銃を自宅に保管していたとして、兵庫県警は15日にも、神戸市に住む50代の氷製造会社役員の男を銃刀法違反（所持）容疑で逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。県警は、男が「武器庫」とする自宅作業場を昨年9月に捜索。エアガンや模造拳銃のほか、「対戦車砲」「ミニ大砲」と呼ぶものなど約100点を押収していた。鑑定の結果、そのうち10点ほどで殺傷能力を確認したという。捜査関