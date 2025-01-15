ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）との対戦を負傷のために回避したＩＢＦ＆ＷＢＯ同級１位サム・グッドマン（２６＝オーストラリア）は１００万ドル（約１億５７００万円）以上のファイトマネーを失った。グッドマンは井上戦に向けたトレーニング中に左まぶたの裂傷により対戦を断念。オーストラリアメディア「ＦＯＸＳＰＯＲＴＳ」は「４つのベルトを争う絶好の機会となるだけではな