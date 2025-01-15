電通デジタルと三井住友海上火災保険は1月15日、データ分析者とビジネス現場の橋渡し役を担うビジネストランスレーターを育成する「ビジネスに役立つデータ人材育成プログラム」を開発し、提供を開始すると発表した。○プログラムの概要プログラムの学習形式は動画視聴を中心としたEラーニングで、所要時間は週1時間程度で約3カ月間。5Dフレームワークをベースに、「分析の前工程：課題の設計・プロジェクト管理」「分析の実行：デ