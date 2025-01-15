盗品と知りながら銅線ケーブルを買い取ったとして、埼玉県警は15日、埼玉県加須市戸崎の買い取り業者「梅山金属」の代表取締役で中国籍の呉忠元（ウージョンユァン）容疑者（41）=東京都江東区=を盗品等有償譲り受けと組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益の収受）の容疑で逮捕し、発表した。「盗品とは分からなかった」と容疑を否認しているという。任意同行される呉容疑者（右から２人目）=2025年1月15日午前10時2分、埼玉県加須市