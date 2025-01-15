アイドルグループ「アンジュルム」の元メンバーで歌手、女優の和田彩花（30）が14日夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。生理前の不調を明かした。和田は「生理前、毎日泣いています。泣いてるので寝られなくて不眠になったりだとか、すべてが悪循環なんですよ」と生理前のメンタル不調を告白。「あと私の場合、生理痛とともに胃腸の調子も悪くなるのでダブルパンチで来るんです、痛みが