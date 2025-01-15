【モデルプレス＝2025/01/15】俳優の山下智久のスタッフアカウントのX（旧Twitter）が13日、更新された。車を運転する山下の横顔を公開した。【写真】山下智久、“恋人目線”ドライブショット 鍛え上げられた二の腕披露◆助手席から撮影された山下智久の運転姿を公開同アカウントは「今日はトモさんの運転！！！運転姿キラキラしてました ありがとうございます」と添えて、車を運転中の山下の姿を投稿。写真は助手席から撮影されて