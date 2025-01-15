【モデルプレス＝2025/01/15】女優の瀬戸朝香が1月14日、自身のInstagramを更新。パック中の超接近ショットを公開した。【写真】瀬戸朝香、美肌際立つどアップショット◆瀬戸朝香、肌お手入れ中の様子を公開瀬戸は「今日は早朝からお仕事 少々長めの空きがあったから頬だけパック うるおいチャージ 笑笑 これ何気に大事っ そしてお仕事に戻り終了〜 おっつです」とつづり、パック中の超接近ショットを投稿。ドアップにもかかわらず