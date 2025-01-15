【モデルプレス＝2025/01/15】俳優の船越英一郎と上川隆也が、15日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。オープニングで演技をする場面があった。【写真】上川隆也、ドラマ会見で“死体”の横に並ぶ◆船越英一郎＆上川隆也「ぽかぽか」冒頭で演技同番組の冒頭では、毎回ゲストと番組キャラクターのまんぷく昼太郎とゲストがポーズを決めるカットからスタート。しかし、今回の