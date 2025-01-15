[１５日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）のチーフエコノミストであるレーン専務理事は１５日、ユーロ圏のインフレ率は賃金上昇率の鈍化を背景に今年低下する見通しだが、先行きは極めて不透明であり、金利について明示的なガイダンスを示すことはできないと述べた。レーン氏は香港で開かれたゴールドマン・サックスのイベントで、最も大きく変化するのはサービスインフレだろうと指摘。「われわれの考えではサービスインフレは