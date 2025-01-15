7ORDERが、ニューミニアルバム『EGG』の発売を記念して、新しい体験価値を享受できる「創造施設」をめざす東急プラザ原宿「ハラカド」（以下、「ハラカド」）とのコラボレーションイベント＜エッグいカドにはEGG来る＞を開催することを発表した。このコラボレーションイベントは、アルバム『EGG』のアートワークを「ハラカド」3階に誰もが立ち寄ることのできるオープンオフィスをかまえるデザイン事務所「れもんらいふ」の千原徹也