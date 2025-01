【「ATRI -My Dear Moments-」POP UP SHOP】 1月31日より開催予定 TSUTAYAは、アニメ「ATRI -My Dear Moments-」POP UP SHOPを1月31日より開催する。 本POP UP SHOPはアニメ「ATRI -My Dear Moments-」」より“アトリとお出かけ”がテーマの新規描き下ろしグッズの販売や対象商品を税込2,200円購入ごとにランダムでノベルティポストカード(全3種)をプレゼントキ