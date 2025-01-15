女優の橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」は１５日に、第７３話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）東日本大震災から１か月頃。産休・育休で休んでいる結（橋本）の携帯電話が鳴った。専門学校時代の同期、カスミン（平祐奈）だった。着うたはサビが４秒間流れ…。ネットは「着うたもしかしてあゆのＣｒｏｓｓｒｏａｄ？」「結の着うたがあゆのＣｒｏｓｓｒｏａｄやった」と特