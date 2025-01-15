2025年1月15日、デカトロンディストリビューションジャポンは、同社が展開するランニング専門ブランド「KIPRUN(キプラン)」日本初のオフィシャルショップを、2025年1月20日よりイオンモール幕張新都心アクティブモール(所在地：千葉県千葉市美浜区豊砂1-6)スポーツオーソリティ幕張新都心店にオープンします。 KIPRUNオフィシャルショップ  オープン日：2025年1月20日(月)営業時間：10:00〜21:00場所：イオ