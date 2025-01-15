【ソウル＝小池和樹】韓国の高位公職者犯罪捜査庁（公捜庁）や警察などの合同捜査本部が尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の拘束令状を執行した１５日午前、ソウルの大統領公邸周辺には大勢の市民や警察官、報道関係者が集まり、緊迫した雰囲気に包まれた。１５日未明、ソウルは最低気温が氷点下となるなど冷え込んだが、韓国メディアなどが「１５日早朝にも拘束令状を執行する」との見通しを事前に報じていたため、大統領公邸周