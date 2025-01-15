女優・浜辺美波（24）の元気の源は2匹の愛犬。「家に帰って『もふもふ（愛犬たち）』を見ると癒やされます」と幸せそうに話す浜辺は、「愛犬たちと散歩をしている時間が自分の原動力になっていると思います。運動にもなるので一石二鳥です」と笑顔を見せた。そんな浜辺はデンヨー株式会社の新CM「デンヨーくんとミナミさん・出会い」編に出演。人気アニメ「タッチ」で声優を務めた三ツ矢雄二が、マスコットキャラクター「デンヨー