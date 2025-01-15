「2025年包装界合同新年会」が8日、東京都千代田区の東京會舘で開催された。日本包装技術協会・東京包装協会・日本食品包装協会・軟包装衛生協会・日本MH協会など11団体の主催によるもので、各団体の関係者が一堂に会し、盛大に新年のスタートをことほいだ。冒頭あいさつには、主催者代表として日本包装技術協会会長（東洋製罐グループホールディングス社長）の大塚一男氏が立った。大塚氏は「企業の人手不足が一段と進んでおり、A