日本を訪れる外国人の消費額が過去最高を更新するなか、外国人向けの製品に特化した展示会が始まりました。展示会には、伝統工芸品である5月人形の技法を生かした靴べらや、外国人でも着やすい上下がセパレートされた着物など、日本の伝統文化を意識した土産物などが出展されています。地方の中小企業などおよそ60社が参加し、地域経済の活性化も期待されています。円安も影響し、訪日外国人の消費額は急増しています。