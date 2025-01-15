2025年1月15日、逮捕直前に撮影されたと思われる尹錫悦大統領の国民向けメッセージ（写真・韓国大統領室提供／ソウル新聞）韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が2025年1月15日、内乱罪などの容疑で逮捕された。2024年12月3日夜、尹大統領が「非常戒厳」（戒厳令）を発表してから、43日後のことだ。韓国大統領府の鄭鎭碩（チョン・ジンソク）秘書室長は、「大統領は官邸を出る直前に、『今この瞬間、私にとって最も重要なこと