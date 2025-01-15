「報連相」の徹底は、個人にとっても、組織にとっても成長につながるという（写真：Ushico／PIXTA）ビジネスの現場で誰かに相談を持ちかけたり、アドバイスを受けたりした場合、大切なのは「実行した結果を報告すること」だと、荒木電通株式会社代表取締役の荒木俊氏は言います。ややもすると形骸化しがちな「報告・連絡・相談」の循環が、なぜ重要なのか。その理由を同氏の著書『失敗したらガッツポーズ』から、一部を抜粋・編集