韓国国土交通部は、務安国際空港でのチェジュ航空機炎上事故を受けて実施した、航空会社に対する特別安全点検と全国15空港の安全施設特別点検を終了した。ボーイング737-800型機を運航する6社に対する特別安全点検では、チェジュ航空が最多の39機、ジンエアーが19機、ティーウェイ航空が27機、イースター航空が10機、大韓航空が2機、エア・インチョンが4機の計101機が対象となった。この結果、全般的に運航・整備規定を遵守してい