JR東海とオリエンタルランドは、2024年6月にオープンした東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」をテーマにした東海道新幹線の特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」を、2月21日から運行する。1964年の東海道新幹線開業以来初めての特別塗装車両で、N700Aの1編成に「ファンタジースプリングス」の世界観が表現する。4・7・10・12・14号車は「フローズンキングダム」、2・5・8・11・15号車は「ラプンツェルの