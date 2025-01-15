青柳は昨季、2勝にとどまった（C）産経新聞社今オフ、ロッテからポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指している佐々木朗希争奪戦がいよいよ大詰めを迎えている。ここにきてドジャース、パドレス、ブルージェイズの3球団に絞り込まれたとされる中、すでにドジャースとは2度目の面談も行ったことが伝えられた。大谷翔平、山本由伸も所属するドジャースは当初から佐々木の大本命球団とも見られていたが、交渉期限の米