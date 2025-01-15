 2025年1月21日（火）に発売される乃木坂46・五百城茉央の1st写真集『未来の作り方』（小学館）から、封入特典ポストカード全6種のうちの第2弾が公開された。 【画像】五百城茉央の1st写真集、ノースリーブの水玉タイトワンピ姿で香水制作 本書は、乃木坂46の5期生として注目を集める、五百城茉央にとって初となるソロ写真集。 このたび公開された封入特典ポストカード全6種のうちの第2弾は