◇全豪オープンテニス第4日（2025年1月15日メルボルン）女子世界ランキング51位の大坂なおみ（27＝フリー）はシングルス2回戦で同20位のカロリナ・ムチョバ（28＝チェコ）と対戦し、1-6、6-1、6-3の逆転勝ちで3回戦へ進出した。第2セット第4ゲームでこの試合初めてブレークに成功して流れを変え、その後は昨年の全米オープン2回戦で敗れたムチョバを圧倒してリベンジに成功した。四大大会での3回戦進出は22年の全豪オー