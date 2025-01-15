俳優の鈴木福さんは1月14日、自身のInstagramを更新。「二十歳の集い」に出席したことを報告しました。【実際の投稿：鈴木福、“二十歳の集い”出席を報告】「涙出るわ」「なんか感無量です」鈴木さんは「『二十歳の集い』に出席してきました！」とつづり、3枚の写真を投稿。スーツやコートを身にまとった格好いい姿を公開しました。着用している服装は「亀梨和也さんからのおさがりのコート、風間俊介さんからプレゼントしていた